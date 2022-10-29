英超︱倒戈不敵白禮頓　樸達領車路士初嘗敗績 (23:50)

車路士昨晚作客白禮頓，有主帥樸達及後衛古古列拿首次倒戈舊會，惟甫開賽主隊便狂攻，是役串演中鋒的李安度杜沙特於3分鐘射空門被「藍戰士」後衛堤亞高施華護空門。1分鐘後，白禮頓再於角球攻勢由後衛佩華斯艾斯度比倫的攻門，再被堤亞高施華護空門力保不失。惟白禮頓在下一波攻勢隨即由首於英超擔正的日本隊中場三笘薰，助攻予杜沙特近門射入打開紀錄。

勢不曉人的白禮頓，於14分鐘由蘇利馬治開出角球，車路士的干拿加歷查頭槌解圍失誤，皮球直飛自家門前，其中場拍檔羅夫斯度卓克未及反應擺烏龍，令主隊拉開2：0。17分鐘，加歷查藉反擊近門施射但被對手門將羅拔山齊士撲出，隊友基斯甸普列錫補射空門出界未能追近比數。及至42分鐘，白禮頓再憑一次反擊由艾斯度比倫左路傳中，車路士後衛杜利奧查洛巴情急解圍擺烏龍，半場領先3球。

下半場積極反撲的車路士，48分鐘由前鋒夏維斯接應加歷查右路傳中頂入扳回一城，但其後無而為繼之餘，再被對手中場柏斯高高斯於完場前補時「埋齋」，最終白禮頓主場贏4：1，為新帥迪施比拿下領軍6戰以來首勝，樸達則吞下帶領車路士10場以來初敗。

至於近况下滑的熱刺作客以3：2反勝般尼茅夫，結束各項賽事4戰不勝頹勢。而紐卡素於主場以4：0大勝阿士東維拉，賽後13戰得24分，以兩分之差緊隨熱刺續排第4位。

相關報道：英超︱夏蘭特因傷避戰 迪布尼金球領曼城挫李城

其他報道：港超｜理文破傑志不敗身升榜首 朱志光認球員犯下職業足球最嚴重錯誤

其他報道：游泳︱何詩蓓短池世盃400自摘銅 16歲加拿大新星麥堅杜殊創世青紀錄