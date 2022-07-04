游泳｜何詩蓓轉戰世盃加國站續爭金　400自第3快闖決賽 (23:44)

何詩蓓上周才於柏林舉行的德國站，在400自未受威脅下游出3分56.52秒的新港績，今次在多倫多的分站，面對美、加選手的考驗料更大。除了19項世界冠軍得主莉迪姬，與何詩蓓同組的16歲加拿大隊新星Summer McIntosh，亦游出初賽第2快的4分1.11秒。另一加國小將Ella Christina Jansen則以4分3.20秒緊隨，料4人決賽均以逼近中國隊泳手李冰潔周四於全國賽創下的世界紀錄：3分51.30秒為目標。

港隊在今站世界盃亦派上另外7名泳手參戰，其中在男子100蛙，世青賽銅牌得主麥世霆游出1分0.28秒名列第14，並以0.03及0.07秒分別擊敗隊友黃培燊及Adam Chillingworth。劉紹宇於男子50自游出23.18秒排第28；林凱喬在女子200蛙以2分28.20秒排第10；歐鎧淳在女子50背以27.42秒觸池排初賽第13。18歲女將鄭渝在女子400自以4分15.14秒排第12，其後再戰100米混合泳游出1分2.28秒得第19。

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