游泳｜學界D1泳賽開鑼　初賽首日誕4項紀錄　蛙泳雙將誓助男拔萃搶分爭衛冕 (19:31)

上季D1泳賽因疫情延至今季7月舉行，且濃縮至一日，以計時決賽形式進行，但今次回復至首日初賽，下周四決賽的安排。即使賽事續不開放予公眾進場，但各校啦啦隊可重新進駐看台高座，打氣聲亦此起彼落。

3個月前大削兩項丙組紀錄的劉建希，今次升上男子乙組，再以1分5.24秒刷新100蛙學界紀錄，快現役港隊代表黃培燊5年前的成績0.05秒，但他自言「游得唔好，因為只較3個月前快零點幾秒」，決賽要快多1秒才會滿足。本身專攻蝶式的他，又指樂意為男拔萃更需要戰將蛙泳出力。

蘇俊軒則將個人保持的50蛙紀錄推前0.5秒，最新成績為29.38秒。他表示之前數次比賽都未能突破7月上屆學界賽成績，「都有想過（今次）破不了，但做到就戥自己高興」，亦可更放鬆去準備決賽。他決賽日亦會兼戰200蛙，但目標只為幫學校盡量取分。

另外兩項紀錄都來自女子組，拔萃女書院的楊凱晴則於女乙50蝶以27.56秒先觸池，快舊紀錄0.14秒。續戰女子丙組的協恩小將李芯瑤，則推前個人創下的50自最佳時間至26.06秒。完成首日比賽後，男拔萃、喇沙書院及聖若瑟書院在27項男子組賽事均全數泳手時間達標，獲52分領先。女子組則由女拔萃、協恩及香港國際學校並列榜首。

D1泳賽首日紀錄表

運動員（學校）項目 時間

劉建希（男拔萃） 男乙100蛙 1分5.24秒

蘇俊軒（男拔萃） 男乙50蛙 29.38秒

楊凱晴（女拔萃） 女乙50蝶 27.56秒

李芯瑤（協恩） 女丙50自 26.06秒

其他報道：羽毛球｜李卓耀法國公開賽殺入8強 伍家朗16強止步

其他報道：足球｜米蘭襲擊事件至少1死5傷 傷者包括阿仙奴借將柏保維拿