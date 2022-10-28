歐霸︱C朗歸隊入球助曼聯主場大勝 安東尼自轉盤球被狠批如小丑 (19:23)

C朗在上周中英超對熱刺擅自提早離場而被罰內部停賽一場，無緣作客鬥車路士後，今仗回歸聯同18歲阿根廷籍小將加拿祖出任正選，曼聯於完半場前由右閘達洛治接應角球頭槌打開紀錄，後備入替的拉舒福特於65分鐘再下一城，C朗曾因入球越位「食詐糊」，但他於81分鐘終取得入球，先頭槌被撲出再補射得手，為紅魔大勝3：0，賽後5戰12分肯定出線，下周五將作客5戰全勝的皇家蘇斯達爭E組首名。C朗賽後在社交網稱球隊團結一致。

至於續擔正的安東尼，於38分鐘做出原地自轉兩圈的招牌盤球動作，之後卻傳失導致中斷攻勢，於半場被換出。任電視台評述的曼聯名宿史高斯狠批這行為如小丑，「這很荒謬，這是在炫耀，我喜歡看靈巧球技，但不知這技能有什麼效果，亦不懂評論這是技巧還是娛樂，這樣做只是小丑」。不過領隊坦夏格則為愛將護航，否認調動與對方行為有關，僅稱早已計劃，「只要在比賽起到作用，能吸引對手而沒失控球權，那就沒問題。若純粹玩弄對手，我就會糾正他」。

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