欖球｜港隊操練備戰香港國際七人欖球賽　姚錦成擬明年亞運後退役 (17:31)

HK 7s自2019年4月後復辦，今屆不設外圍賽，港隊獲外卡出戰。港隊今日公布大軍名單（見附表），當中包括多名上周在亞洲系列賽泰國站奪冠班底，以及「大師兄」姚錦成。

姚錦成解釋受傷患困擾，身體難以承受高強度的賽程，因此未有隨隊赴曼谷備戰，亦打算在明年杭州亞運後退役，「早前赴歐集訓和比賽2個月，發現自己難以交出高水平表現，加上年紀大需要更多時間恢復，7人賽講求體能，種種徵兆告訴自己要選擇重要賽事，與教練商討後下此決定」。

姚錦成坦言作出退役的決定時感掙扎，但因杭州亞運延期，故退役日子較預期遲。對於今次主場最後探戈，姚錦成直言難離難捨，「我在香港大球場的發揮最好，因為觀眾令我們倍添動力，想在『自己友』面前有好表現」。

至於首次在HK 7s亮相的麥季聰，則指既興奮又緊張，盼發揮出平日水準。他表示自己的首次HK 7s，是師兄姚錦成最後一屆的感覺特別，「希望我能持續進步，鞏固華將在隊中地位，將來有更多華人球員加入」。

港隊今屆獲外卡參賽，與系列賽勁旅交鋒，姚錦成直言期待挑戰，被編入A組的港隊在下月4日的小組賽撼澳洲隊，5日連鬥新西蘭隊和蕯摩亞隊，李卡度則指球隊盼加強防守，阻止對手輕鬆取分，同時要在進攻上善用丹馬克的速度優勢。

香港國際七人欖球賽 港隊小組賽賽程

日期：11月4日時間：晚上7時03分

賽程：香港對澳洲

日期：11月5日時間：下午1時35分

賽程：香港對新西蘭

時間：下午5時35分

賽程：香港對薩摩亞

香港國際七人欖球賽大軍名單

禾獲特（隊長）、拜恩、高凡迪爾、丹馬克、杜靴迪、李卡度、麥堅力、麥堅尼韋斯、麥季聰、虎拿東尼、薩耶斯*、韋兆新、姚錦成

*為首次參加香港國際七人欖球賽

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