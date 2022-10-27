歐霸｜阿仙奴征燕豪芬　捷西斯認體能不及兩拍檔　拿玻里證無意簽C朗 (21:59)

燕豪芬vs.阿仙奴 now643台 周五凌晨00：45直播

曼聯vs.舒列夫 now643台 周五凌晨03：00直播

加比爾捷西斯今夏由曼城轉會阿仙奴，現在雙方如魚得水。這25歲巴西國腳已在英超獨取5球和有3次助攻，協助球隊暫列榜首，對自己作息很滿意的他說：「每次賽後我都會做一些很好的恢復體能計劃，這是由進食和睡眠方面着手，而且我很享受在阿仙奴的生活。所以我已準備每季為這間球會上陣50至70次。」他雖然承認自己體能不俗，但相比於同胞加比爾馬天尼利及英格蘭隊翼鋒布卡約沙卡卻有所不足，「我每天都與他們一起練習，使我明白與他們有一段距離。他倆像是機器，很有質素，而且年輕，只有21歲」。

另外，歐霸E組排第2的曼聯將會主場迎戰舒列夫，盛傳基斯坦奴朗拿度（C朗）將會復出擔正攻堅，惟這名37歲葡萄牙國腳賽前疑收到壞消息，傳言明年1月向他招手的拿玻里已證實不會有所行動。該意甲一哥的體育總監基安杜利說：「我們不會在明年1月簽新兵。我們目前表現很好，並無任何收購球員的計劃。」拿玻里早前已提前兩輪出線歐聯16強。

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