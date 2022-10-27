甲一｜福建煞科不敵南青　鄭錦興不捨完季嘆「唔夠喉」 (23:01)

福建甫開賽有鄭錦興多次剷籃兼搏得and1，加上何俊杰和林羽裏應外合，半場領先54：45。不過，南青在下半場全力反撲，艾斯派利圖在決勝節連轟3球三分、獨得17分，蘇柏軒貢獻全隊最高21分，加上鄭凱安取得「雙雙」15分10籃板，南青終以6分優勢反勝。至於安保漢友在尾場4人得分上雙，包括鄺錦昌攻入全場最高的21分，助球隊以84：56輕取遊協，後者在名次賽3戰全敗，來季降班甲二。

福建主力鄭錦興賽後直言不捨球季結束，「3年才打得1季，根本唔夠喉」，亦盼像往年一樣於來年4月開季，而非等到10月。年屆37歲的他，坦承擔心等足一年才開季難以維持狀態，他透露此季因疫情斷斷續續，自己也受到傷患困擾，直至7月復賽較多比賽，從而適應節奏後，情况才有改善。他無奈表示，「希望籃總可多辦比賽，或在明年初開季，這對球員、球迷都好」。

鄭錦興續指，自己的目標是代表港隊出戰延期至明年的杭州亞運，他笑言「代表港隊是我從小到大的夢想，出外參賽可全情投入在籃球上，我很喜歡這感覺」。

另外，港隊下月出戰在印度舉行的FIBA亞洲盃外圍賽預賽，東方中鋒卜聿揚首次入選「大港隊」。大軍將於下月8日出發，在11至12日「背靠背」對關島和新加坡。

12人名單包括陳兆榮、楊睿騏、梁嘉顯、胡卓斌、卜聿揚（東方）、蘇志樂（飛鷹）、連浩駿、許烜行（永倫）、黃律堯（福建）、葉耀邦（南華）、蔡再懃及鄧志恆（滿貫）。

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