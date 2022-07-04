歐聯｜紐尼斯空門失機將功補過 利物浦作客大勝提早晉級 高普讚攻防俱佳 (18:19)

利物浦於42分鐘由穆罕默德沙拿打開紀錄，完半場前有擴大比數良機，但達雲紐尼斯面對空門射中柱，不過這名23歲烏拉圭隊鋒將在換邊後49分鐘，接應安德魯羅拔臣開出的角球頂成2：0，哈維艾利洛3分鐘後再下一城，協助紅軍淨勝3球。

助攻的羅拔臣透露，紐尼斯在半場更衣室因失機自責，於是他說會助對方入球，最終二人如願合力炮製入球。領隊高普連續6屆帶領紅軍出線歐聯分組賽，他亦讚揚這名新兵今仗無論進攻還是協防皆表現出色，付出的努力值得表揚。紐尼斯今季各賽事為紅軍上陣13仗入6球。

A組另一場，拿玻里憑基奧雲尼施蒙尼在上半場11及16分鐘建功，於5分鐘內梅開二度，協助在主場以3：0大勝格拉斯哥流浪，與C組的拜仁慕尼黑同樣5戰全勝強勢出線，亦是歷來第3隊意甲達此成就，格流與另一蘇超隊、F組的些路迪同樣5戰不勝。值得一提是，27歲的基奧雲尼施蒙尼在歐聯首4場入4球，歷來只有兩名阿根廷球員能達此紀錄，另一人正是其父親兼馬德里體育會主帥施蒙尼。

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