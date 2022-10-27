羽毛球｜李卓耀法國賽挫周天成響頭炮　乘勝追擊次圈再鬥台將 (16:00)

法國羽毛球公開賽男單16強 now670台 今晚19：00直播

李卓耀甫開賽即連奪8分，一度領先10：3，周天成隨後反撲，追至20：20平手，李卓耀戰至「刁時」以23：21先拔頭籌。李卓耀在次局初段落後5分下力追反超，惟未能乘勝追擊，「刁時」下連失兩分，以21：23告負。

兩人在決勝局依然鬥得激烈，分數咬緊在2分上落，李卓耀中段曾領先16：12，但周天成連取4分扳平18：18，最終這名26歲港將連取3分，以21：18再下一城，激戰83分鐘下勝出。李卓耀與周天成過往9次交手，惟輸多贏少，這次擊退勁敵報回今年世界賽和日本羽賽落敗之仇。

李卓耀躋身次圈後，與另一中華台北籍球手王子維爭入8強；至於其港隊隊友伍家朗，將於次圈硬撼印尼籍8號種子祖拿坦。雙打方面，港隊的李晉熙/吳芷柔在混雙首圈，以直落兩局21：18、21：19挫韓籍組合過關，楊雅婷/楊霈霖則於女雙首圈不敵中國籍組合出局。

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