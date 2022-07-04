歐聯｜巴塞賽前出局 主場大敗拜仁 沙維認咎由自取 西甲3隊無緣16強 (11:33)

隨着較早開賽的國際米蘭憑迪斯高梅開二度，加上米希達利恩及傷癒復出的盧卡古建功，主場以4：0大勝柏辛域陀尼亞，令巴塞隆拿未開賽已確定無緣16強，在魯營球場哀兵迎戰拜仁慕尼黑，表現患得患失，全場9次攻門零中龍，開賽10分鐘已被沙迪奧文尼打開紀錄，助攻的基拿比其後再兩度造就祖普莫亭及班捷文柏華特建功，完成助攻帽子戲法，協助拜仁作客3球大勝，在C組5戰全勝首名晉級，亦連續5屆成小組首名，國米以10分排次名，巴塞被拜仁雙殺後5戰僅1勝得4分肯定排第3，需轉戰歐霸附加賽。

巴塞射手羅拔利雲度夫斯基兩度倒戈拜仁均未能入球。對於球隊將連續兩屆歐聯分組賽出局，據報賽事多達84016人入場，比賽期間魯營場內有不少球迷曾高呼美斯的名字，因為這名阿根廷球王離隊後，沙維領軍下仍未能在分組賽晉級。

沙維賽後承認賽前才得悉提早出局，對麾下心理有很大影響，令球隊今仗完全欠競爭力，「感謝球迷無條件支持，遺憾是我們未能在球場給予球迷尊重，今場落敗是球隊自己犯錯，出局也是咎由自取，如今要與歐聯分道揚鑣，只能面對現實。我理解外界會說巴塞出局是失敗，但我認為球隊值得有更好結果，球季並非10月就結束，我們必須從打擊中振作，仍有能力在其他賽事爭標」。中場柏迪也承認在歐聯分組賽出局是失敗。

巴塞目前負債累累，今夏大肆增兵是透過4次財政槓桿透支，包括出售未來轉播收入等，如今歐聯出局將對球會財政構成重大危機。《每日體育報》頭版形容巴塞為「徹底失敗」，亦有西班牙傳媒舉行網上投票，多達80.8%投票網民認為沙維是出局罪魁禍首。

另邊廂，馬德里體育會在B組在恩歷克卡拉斯高於完場前射失12碼，主場只能2：2打和利華古遜，雙雙提早一輪出局。今屆歐聯有4支西甲球隊參與，連同巴塞及西維爾均出局，只得皇家馬德里出線，自2003/04年一屆後，首次只得一隊西甲晉身歐聯16強。