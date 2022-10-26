甲一｜南華72：61挫東方　連贏3場蟬聯總冠軍　朱亮膺最有價值球員 (23:32)

南華此役入局極快，眾將打出高壓逼搶之餘，也憑流暢傳球撕破東方防線，張延隆、朱亮及余理洋連番入球，助「紅軍」打出一波9：2的攻勢。不過，東方在首節中段回魂，李琪和楊睿騏在外線開火，徐遠成則強攻禁區，助球隊追至19：20完首節。

東方次節初段陷得分荒，反觀南華則有朱亮、余理洋及梁兆華在三分線外發炮，一度將領先優勢擴至33：23。不過，東方隨後有卜聿揚「鋤樽」振奮士氣，領「藍軍」打出6：0攻勢，追成32：33完半場。

兩隊在下半場繼續拉鋸，雙方第3節初段於三分線外駁火，而東方最後1分14秒在卜聿揚搏得and-1之後，分數首度反超至51：49，惟朱亮和余理洋接連入球，南華重奪領先。「紅軍」在決勝節乘勝追擊，東方受犯規問題困擾，此仗得「雙雙」12分10籃板卜聿場5犯被逐，加上3人呑下4犯，難以抗衡南華，「紅軍」終以72：61勝出，並連贏3場拿下總冠軍。

南華在2018年的總決賽連贏兩場的情况下，遭東方連追3場上演驚天逆轉，反勝場數3：2贏得隊史首冠。此役交出8分6籃板的梁兆華指不能大意，半場休息提醒隊友「不能給對方一絲希望」。今季甲一因疫情斷斷續續打了2年多，陣中主力梁兆華直言這個冠軍意義重大，「我們贏了多年，大家都想我們輸」，加上惠龍兒和楊和離隊，自己要充當球隊「加拿大幫」和小將之間的溝通橋樑，而且自己在11年前加入南華，球隊下季或會重組並以青春班為主，自己只想「好頭好尾」。

至於甲一明晚上演最後一輪名次賽，康仁福建在晚上7時的頭場鬥南青，而遊協則於8時40分的尾場對安保漢友。不過，常規賽第10的遊協在配分制下僅獲1分，而他們在頭兩場名次賽亦先後不敵福建和南青，故今仗只屬例行公事。

女子甲組方面，在常規賽尾4的球隊跌入「護級組」，需要透過配分制及單循環賽事決出一支來季降班的球隊。東方女籃在今晚頭場與南華女籃鬥得激烈，東方以62：61勝出，若11月4日假香港華仁書院閉門賽事擊敗安邦，後者則會降班。

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