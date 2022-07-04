歐聯｜巴塞迎剋星拜仁　沙維：須證實力在敵軍之上　利物浦紐尼斯復出攻阿積士 (20:54)

巴塞隆拿vs.拜仁慕尼黑 now643台 周四凌晨03：00直播

阿積士vs.利物浦 now645台 周四凌晨03：00直播

巴塞隆拿現時4戰僅得4分名列第3，分別落後拜仁慕尼黑及次席國際米蘭8分和3分，即使明晨全取3分，而國米主場負柏辛域陀尼亞落敗而同分，亦因與國米對賽成績較差而會繼續落後。惟對沙維來說，此仗目標仍是必勝，事關過去8次與拜仁在歐聯交手錄得1勝7負劣績，當中包括近5次對陣連敗及在2020年主場慘負2：8。

沙維說：「即使我們最終在分組賽出局，球隊也須展示強隊本色，有力與當今其中一支最佳球隊角逐。」他又回應晉級16強的機會率道：「我不喜歡談及奇蹟。己隊的機會率是很低的，所有數據都不利於我們，但意料之外的事情總仍有機會發生的。」據報因傷缺陣兩個月的國米前鋒盧卡古，有望在明晨對柏軍時復出。

A組次席球隊利物浦將作客少6分的第3位球隊阿積士，領隊高普賽前稱前鋒達雲紐尼斯此役勢可復出，但中場堤亞高艾簡達拿因耳朵感染無法披甲。同組榜首拿玻里已篤定晉級16強，主場迎戰4戰全敗的格拉斯哥流浪料會輪換球員。

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