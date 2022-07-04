歐聯｜夏蘭特倒戈發燒僅踢半場　曼城悶和多蒙特　哥迪奧拿不滿馬列斯宴客 (17:22)

夏蘭特今夏由多蒙特轉投曼城，但今仗重返德國倒戈，半場與祖奧簡斯路被換出，本季僅第3場未有入球。哥迪奧拿賽後說：「他們賽前均感不舒服，有發燒。我看到他們場上很勞累，而己隊同時更受壓。」「藍月」下半場表現有起色，但馬列斯博得安利簡恩禁區犯規後，58分鐘主射的12碼遭主隊門將基哥高保撲出。另一邊首替曼城把關的史堤芬奧迪加亦保持不失，助曼城和波後續以3分力壓多蒙特，最少會憑首循環主場勝仗，擁較佳對賽下取得G組首名。

連同今仗，曼城自哥迪奧拿2016年上任後獲判80個12碼，當中25次未能中鵠，哥帥承認射失比率太高：「我欣賞球員沒有失去射球的信心，但無法入球是一大問題，而歐聯比賽勝負分野可以很小。」同組另一場由西維爾大勝哥本哈根3：0，考慮對賽成績後亦肯定多蒙特取得小組次名，西維爾需轉戰歐霸。

至於車路士作客薩爾斯堡，有高華錫23分鐘先開紀錄，下半場早段被追平後，由夏維斯64分鐘遠射死角撞楣底彈入奠勝。「藍戰士」在今屆分組賽首仗爆冷不敵薩格勒布戴拿模後辭退前帥杜曹，接手的樸達領軍至今，各項賽事9場不敗。AC米蘭則在另一場作客4：0大勝薩格勒布戴拿模，賽後1分反超薩爾斯堡，升上次名。

其他報道：乒乓球︱梁靖崑澳門賽不雅慶祝捱批 禁戰年尾四大賽

其他報道：轉會︱艾馬利接掌阿士東維拉 年薪700萬歐元 維拉利爾傳邀巴塞前帥施迪安頂替