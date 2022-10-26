歐聯｜祖雲9年來首分組賽出局　尼維特等15職員被控造假帳 (16:12)

都靈檢察部門指，在米蘭交易所上市的祖雲達斯，在2019至21年間的資產負債表虛報球員買賣收支，且揭發在疫情期間，球員只少收1個月薪金，而非對外公開的4個月，最終導致帳面與實際開支相距1.55億歐元（12.1億港元），球會會長艾里尼和副會長尼維特等15名現任或前任高層均被指涉案。檢察部門更要求法庭頒令軟禁艾里尼，預防他再犯案，但遭法官拒絕。

祖雲方面否認指控，將有20日時間向法院提交詳細回應。意大利傳媒料訴訟會最少擾攘至明夏，暫時難料判罰，但相信有新證據指控祖雲造假帳下，意大利足總需就今年4月判祖雲脫罪一案重新調查，有必要時需作罰款和扣分等懲處。

回說今晨比賽，贏波才保出線希望的祖雲，先失一球下，21分鐘一度憑摩斯堅恩扳平，但賓菲加在其後半小時，憑曾效力國際米蘭的射手祖奧馬里奧傳射居功再入3球。即使米利克及韋斯頓麥堅尼末段建功追近，祖雲仍負3：4，賽後落後賓菲加及榜首的巴黎聖日耳門（PSG）8分，宣告分組賽止步。PSG在另一場憑基利安麥巴比及美斯各梅開二度及交出兩個助攻，尼馬亦有進帳下，主場以7：2大勝海法馬卡比。

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