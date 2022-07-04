歐聯︱不滿季中辦世盃　艾斯派古達批賽程頻密達瘋狂級別　「球員明顯已過勞」 (22:12)

薩爾斯堡vs.車路士 now643台 明晨00：45直播

連同明晨的歐聯分組賽，車路士在下月20日卡塔爾世界盃開鑼前，合共仍有6場賽事需要應付，艾斯派古達賽前表示︰「季中踢世界盃，令有能力代表國家出戰的球員異常困難，既要盡力為球會而戰，又要避免受傷憾別世盃，這無疑是兩難局面。不只如此，賽程亦變得非常頻密，這一個月簡直瘋狂，比賽不斷下缺乏休息，明顯導致球員過勞，我認為國際足協（FIFA）必須正視及取得平衡。」

事實上，各大聯賽開季後已接連有國腳因傷無緣世盃，其中包括車路士的法國隊中場尼高路簡迪，而該會的英格蘭隊右閘列斯占士及法國隊中堅韋斯利科芬拿，則同樣因傷未知能否趕及復出為國披甲。

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