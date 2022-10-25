壁球︱香港壁球公開賽闊別3年下月復辦　港將期待主場獻技 (19:12)

暌違3年，被列為「世界職業壁球員協會」世界巡迴賽下的最高級別一白金級別的香港壁球公開賽，將於下月底復辦，並為大型體育活動事務委員會「M」品牌認可的活動。香港公開賽男、女子組别賽事將分別採用48人賽圈進行，總獎金為34萬美元（約265萬港元）。

現時世界一哥、過去兩屆奪得香港公開賽亞軍的埃及籍球手費華域，以及世界排名第2的新西蘭隊球手保高爾將分列1、2號種子；而衛冕的蘇奥巴治將以4號種子身分參戰。港隊則派出4名男將參賽，包括世界排名第48及59的梁子軒及劉子均，將聯同獲得外卡資格的黃祉謙及鄧銘漮分途出征。

女子組方面，世界排名1、2位的埃及籍好手蘿雲歌雅和舒雅賓妮，是賽事頭兩名種子，來自新西蘭的衛冕球手祖姬芝則被列為4號種子。港隊共派出5名女將參戰，包括世界排名第36的何子樂、第46的李嘉兒、第57的湯芷穎；連同兩名外卡球手鄭雅晴及馮靖晞在主場迎敵。

香港排名第1的男、女球手梁子軒和何子樂，皆期待於主場球迷面前獻技，前者上屆靠外卡參賽，對於今次以排名取得比賽資格的心情大有不同，「這一年來，我的世界排名有所提升，開始參加到白金級的大型比賽，首圈也能擊敗高排名球手，這給我很大信心。希望今次在主場作賽，有香港人支持，氣氛熾熱一點，我會打得更好」。他將在首圈鬥卡塔爾隊的阿卜杜拉，雖然雙方過往未曾交手，但這名港將笑言近况不俗，自信能拿下勝利。

至於何子樂在首圈與隊友馮靖晞「內訌」，若順利過關，將於次圈硬撼世界一姐蘿雲歌雅。她笑言近來籤運平平，但會盡力作賽，盼在主場打出好表現，「近兩個月比賽我都會在次圈對上世界頭5，或該賽事頭3種子球手。不過，我最近一次比賽面對祖姬芝，曾打出接近的比賽，我要更相信自己」。

一眾港隊成員及總教練鄭培德先生將出發前往韓國，參加本月31日至11月4日舉行的壁球團體亞洲賽，隨後再返港備戰香港公開賽。香港公開賽頭3輪賽事將於香港壁球中心舉行，而半準決賽、準決賽及決賽則移師香港公園體育館內搭建的四面玻璃場内上演。門票將於周五（28日）起在香港壁球總會辦事處公開發售，購票詳情請致電25232225查詢，或瀏覽大會官方網頁 (www.hksquashopen.com）。

香港壁球公開賽賽程及門票資訊

日期：11月28日

賽事：第1圈

時間：中午12時正至晚上9時15分

地點：香港壁球中心

門票：普通位（不設劃位）港幣100元

日期：11月29日

賽事：第2圈

時間：中午12時正至晚上9時15分

地點：香港壁球中心

門票：普通位（不設劃位）港幣120元

日期：11月30日

賽事：第3圈 （上半部）

時間：中午12時正至晚上9時15分

地點：香港壁球中心

門票：普通位（不設劃位）港幣150元

日期：12月1日

賽事：第3圈 （下半部）

時間：中午12時正至晚上9時15分

地點：香港壁球中心

門票：普通位（不設劃位）港幣150元

日期：12月2日

賽事：半準決賽

時間：中午12時正至晚上9時15分

地點：香港壁球中心

門票：普通位（不設劃位）港幣250元

日期：12月3日

賽事：準決賽

時間：下午4時正至晚上7時半

地點：香港公園體育館

門票：普通位（不設劃位）港幣280元、豪華位 港幣480元

日期：12月4日

賽事：決賽

時間：下午4時正至晚上6時正

地點：香港公園體育館

門票：普通位（不設劃位）港幣330元、豪華位 港幣540元

註：門票將於本周五（28日）起在香港壁球總會辦事處公開發售，購票詳情請致電25232225查詢，或瀏覽大會官方網頁 (www.hksquashopen.com）。

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