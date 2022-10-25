乒乓球︱梁靖崑澳門賽不雅慶祝捱批　禁戰年尾四大賽 (17:21)

梁靖崑在止周三的澳門冠軍賽首圈，以局數3：2險勝國乒隊友林高遠，打完最後一球，將球拍插在褲襠，再走向對方握手。事件受內地輿論熱議，當中有人批評行為猥瑣及不尊重。梁靖崑翌日拍片道歉：「自己最近的狀態一直非常低迷，贏完球之後也是非常激動，自己下意識行為給林高遠造成了誤會，賽後也是第一時間給我的兄弟，說了對不起。」

儘管林高遠亦指相信對方非故意，但中國乒協仍發聲明公布禁賽處分決定，並表示希望梁靖崑「引以為戒，正視問題，積極改正，未來以更好的精神面貌回歸賽場」。有內地傳媒指中國隊在澳門賽後拍攝的團體照，梁靖崑比陪練球手更靠邊站，已是罰停賽的訊號。

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