乒乓球︱梁靖崑澳門賽不雅慶祝捱批　禁戰年尾四大賽 (17:21)

梁靖崑在止周三的澳門冠軍賽首圈,以局數3:2險勝國乒隊友林高遠,打完最後一球,將球拍插在褲襠,再走向對方握手。事件受內地輿論熱議,當中有人批評行為猥瑣及不尊重。梁靖崑翌日拍片道歉:「自己最近的狀態一直非常低迷,贏完球之後也是非常激動,自己下意識行為給林高遠造成了誤會,賽後也是第一時間給我的兄弟,說了對不起。」

儘管林高遠亦指相信對方非故意,但中國乒協仍發聲明公布禁賽處分決定,並表示希望梁靖崑「引以為戒,正視問題,積極改正,未來以更好的精神面貌回歸賽場」。有內地傳媒指中國隊在澳門賽後拍攝的團體照,梁靖崑比陪練球手更靠邊站,已是罰停賽的訊號。

🚨JUST IN - World no. 4 Liang Jingkun will be missing from #WTTXinxiang line-up due to a temporary suspension by the Chinese Table Tennis Association until end of 2022 pic.twitter.com/NHyK3nOBIu— World Table Tennis (@WTTGlobal) October 25, 2022