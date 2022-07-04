英超︱洛里斯失誤熱刺兩連敗　名宿列納撐被侵犯在先　紐卡素7戰不敗躋身前四 (19:38)

洛里斯此戰先在31分鐘出迎「控甩腳」，與紐卡素前鋒哥林威爾遜相撞，後者之後笠入空門。洛里斯在9分鐘後再因長傳落點欠佳，被敵軍截球反擊，最後由米基爾阿米朗突破禁區施射得手，攻入近6場第5球。熱刺換邊後僅由哈利卡尼破蛋，遭遇兩連敗後12戰得23分排第3，領先「喜鵲」兩分。

淪為輸波罪人的洛里斯，賽後飽受外界批評。惟曾效力熱刺、現擔任球評的名宿占美列納為對方護航，指出這名35歲法國隊隊長首球與威爾遜相撞，理應判罰犯規，「若我是熱刺的職球員，一定對這判決感到非常失望，看看威爾遜的手臂，在該次碰撞阻礙了洛里斯，這應是犯規」。紐卡素傳奇射手費迪南則持相反意見，「不知當刻威爾遜能避到哪裏去」。

熱刺領隊干地過去曾抱怨會方不願撥錢大手增兵，此戰賽後再嘆球會陣容深度不足，難以維持競爭力，「這刻只祈求球隊不會出現傷兵，因我們的大軍深度不足以應付聯賽及歐聯等戰線。我們需要循序漸進，給予時間和耐性，並在轉會市場引入2至3名新援，才可兼顧各賽事」。

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