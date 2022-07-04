世界盃｜試當真許賢編主題曲製節目　盼世盃契機推廣港足　港超將帥任評述 (17:41)

今屆世盃續由Now TV取得香港獨家直播權，以4K直播全部64場賽事，Viu TV免費播放當中19場，包括揭幕戰、兩場4強及決賽，另特設手機程式提供球員即場數據等。今屆評述陣容包括方栢翹、丘建威、陳炳安、林慶麟、陳祉俊、陳葦如、曾偉忠、黎奕倫，再加入本身是熱刺球迷的藝人余德丞，還有冠忠南區主帥鄭兆聰和門將謝德謙、深水埗主帥郭嘉諾及東方球員梁冠聰，並由ERROR成員保錡和「試當真」的許賢出任世盃宣傳大使。

世盃破天荒於季中上演，其間港超將繼續舉行，南區及深水埗於日前高級組銀牌8強出局，將第5屆評述世盃鄭兆聰和郭嘉諾均笑稱因而可任評述，否則將考工夫分配時間備戰。將首屆評述世盃的郭嘉諾笑言要好好護聲，「兩邊都要做功課，是比較忙，但4年一次難得有機會」。上屆曾到俄羅斯直擊的謝德謙稱，已通知球會在比賽前兩天都不會講波，而不少世盃比賽均在香港時間晚上6時或9時開賽，令他們不用捱更抵夜，可有更多時間休息。

「試當真」成員許賢為Now TV任今屆世盃宣傳大使及編寫主題曲《人人點睇波》，MV講述女主角如何由過去從不睇波，受世盃及家人感染而成球迷。許賢透露構思主題曲時參考了以往由李克勤主唱的世盃主題曲，「今次不想寫有特定時代（球星）背景的歌，寫首由完全不睇波的人角度出發」。他認為香港目前世盃氣氛未算熾熱，透露試當真將會拍攝13集短片節目名為「試睇世界盃」，將介紹與世盃相關的香港足球故事作推廣，又盼藉世盃契機宣傳香港足球，「我都是因為2006年看世界盃才開始接觸足球。今次參與製作世盃節目經驗，也可當是為港足明年參加亞洲盃決賽周時做宣傳的鍛煉」。許賢是阿仙奴及該隊前德國國腳奧斯爾的球迷，每逢世盃都會撐德國隊，但在上屆世盃分組賽出局，他亦不看好愛隊今屆成績，只持開放態度觀望。

在疫情下舉行首個世盃，HKT Home董事總經理蔡煒健表示，商戶訂購直播情况較上屆同期理想，「當政府放寬社交距離限制，是多了食肆和酒吧立即申請。我們期望若可再放寬營業時間至凌晨12時後，同時多了人訂staycation，相信銷售情况可比上屆世盃好」。他確認受時間倉卒等限制，今屆或未能派員當地直擊，但會跟當地電視台beIN SPORTS尋求合作，播放其世盃節目或片段。

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