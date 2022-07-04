F1︱韋斯塔本揚威美國站　單季13勝平紀錄　紅牛重奪車廠冠軍悼離世創辦人 (17:03)

馬泰斯席茨前日因癌病逝世，享年78歲，韋斯塔本在賽後說：「這對車隊上下都是一個艱難的周末，勝利一定是獻給Dietrich。我也很享受在這賽道需不斷攻守互換。」韋斯塔本今仗起步便趕過排頭位的法拉利車手辛尼斯，即使中段換胎失誤，浪費近10秒而被咸美頓趕過，仍憑較佳直路速度，在剩餘6圈時重上頭位，贏得個人本季第13個分站，在剩餘3站下大有機會打破與舒密加及維迪共同保持的單季紀錄。

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由於辛尼斯首圈意外退賽，法拉利今站只有季軍的陸奇尼完賽，與平治均積分上無法再挑戰紅牛，令後者自2013年後再贏車隊總冠軍。

另外，第7名衝線的阿爾派車手艾朗素，今站中段與雅士頓馬田的下季隊友史度爾高速碰撞後雖僅擦牆，可繼續作賽，但因車隊沒有修復倒後鏡，令其之後飛脫，造成危險，賽後被罰完成時間加30秒，跌至第15名。車隊隨後上訴，表明賽會未出示黑橙旗要求處理。

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