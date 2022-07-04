游泳｜何詩蓓短池世盃100自封后　包攬3金膺德國站最佳女將 (03:30)

何詩蓓昨午在100米自由泳初賽游出52.41秒，總成績排第1闖決賽，這名東京奧運雙銀得主在今晨的100米自由泳決賽延續強勢，頭50米已取得領先，終游出51.59秒首名觸池，以0.41秒力壓澳洲的麥迪遜韋臣（Madison Wilson）奪冠。

何詩蓓早前左腳受傷，並闊別國際舞台達10個月，她旨在透過今週世界盃調整狀態，並樂見現時的進度，盼將來愈游愈好。至於在200米及100米自由泳皆屈居亞軍的麥迪遜韋臣，則大讚何詩蓓是厲害的對手，認為有機會跟這名24歲港將同場競技是種榮幸。

總結3日德國短池世界盃，何詩蓓在女子100米、200米及400米自由泳皆包辦冠軍，當中400自更改寫香港紀錄，她憑3面金牌獲得58.5分，榮膺此站世界盃最佳女泳手，與最佳男泳手的馬菲薩斯（Matthew Sates）各得1.2萬美元（約9.4萬港元）獎金。

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