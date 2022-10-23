英超｜阿仙奴遭修咸頓逼和結束連勝　維拉炒謝拉特後首戰大勝賓福特 (23:05)

挾着各項賽事八連勝的阿仙奴，作客修咸頓甫開賽便反客為主，攻勢一浪接一浪下，於11分鐘由中場格列沙加接應賓韋特右路傳中，後上殺入禁區撞射入網先開紀錄，半場1球領先。

換邊後「兵工廠」表現下滑，被修咸頓於65分鐘藉一次反擊機會，由史超活岩士唐接應穆罕默德沙利素的直線妙傳，殺入禁區射破客軍門將蘭斯達爾的十指關扳平。其後「聖人」更採取主動獲得多次攻門機會但未有斬獲，最終雙方言和各得1分，阿仙奴今季首嘗和局，賽後11戰得28分續居首，但被次席的曼城追近至兩分差距。

至於阿士東維拉在日前解僱領隊謝拉特後，是役由暫代領隊艾朗丹斯（Aaron Danks）領軍下，於主場憑翼鋒里安拜尼開賽僅兩分鐘，在短角球戰術下門前接應道格拉斯雷斯的傳送射入先開紀錄，5分鐘後他再於左路傳予前鋒丹尼艾格斯拉開比數。14分鐘，維拉再藉角球攻勢有後衛泰朗明斯被對手拉跌獲判12碼，艾格斯操刀中鵠個人梅開二度，半場領先3球。下半場維拉由射手奧尼屈堅斯「埋齋」兼結束個人逾兩個月的入球荒，終以4：0大勝賓福特，結束聯賽4戰不勝頹勢，12戰得12分升上第14位。

另外，李斯特城於護級戰作客4：0大炒狼隊，賽後12戰得11分升上第16位。

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