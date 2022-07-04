英超｜卡斯米路開齋助曼聯逼和車路士6仗不敗　華拉尼掛彩疑無緣世盃（附精華） (18:05)

曼聯有基斯坦奴朗拿度（C朗）因上場英超，主場挫熱刺時拒絕後備上陣被內部停賽，領隊坦夏格續由拉舒福特伙拍查頓辛祖及安東尼馬菲奧斯掛帥攻堅，並能反客為主卻又屢誤戎機，更因中場麥湯米尼於87分鐘，在禁區內攬跌車路士鋒將布查被判12碼，由佐真奴射入。及至補時3分鐘，「紅魔」中場卡斯米路接應勞基梳爾傳中頂入扳平1：1完場。坦夏格賽後稱讚該名今夏由皇家馬德里來投的30歲巴西國腳道：「隨着比賽增多，他不斷成長，今次更成為和波功臣。我們需要這樣的一個制空力強的球員。他和球隊可從中獲得更多信心。」。

可是同為皇馬舊將的曼聯中堅華拉尼，在60分鐘一次阻截車路士前鋒奧巴美揚時，疑觸傷膝蓋倒地，及後雖能自行離場卻一直流淚。坦夏格說：「我們需要24小時才能知道他的傷勢。」29歲的他是法國隊先後揚威2018年世界盃和去年歐洲國家聯賽的主力功臣。英超近期有車路士中場尼高路簡迪，以及利物浦前鋒迪亞高祖達等因受創緣盡卡塔爾世盃，另一車路士右翼衛列斯占士則仍在努力爭取及時傷癒參賽。

此外，坦夏格不滿麾下未能把握入球機會，這名荷蘭籍主帥說：「拉舒福特及安東尼馬菲奧斯分別有2及1次入球良機，他們應該在這類大戰好好把握它。」坦夏格亦不忘提及缺陣的C朗道：「他那入球能力就是效力這球會的價值。球隊需要他。明顯地，他今次若在陣的話，應可取得入球。」

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