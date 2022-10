英超︱利物浦爆冷不敵榜尾森林　雲迪積克小禁區橫傳失機捱批 (21:42)

利物浦上仗有箭頭達雲紐尼斯傷出,是役多達7將缺陣,需以小將法比奧卡華路串演翼鋒,而穆罕默德沙拿上半場一度倒地需治理,亦嚇壞領隊高普及「紅軍」球迷。賽前排榜尾的主隊森林,上半場有更多中目標攻門,出身利物浦青訓的前鋒艾禾尼爾,下半場一次前場逼搶博得祖高美斯犯規,再在緊接的罰球攻勢中連環施射建功,令球隊55分鐘意外取得領先。

利物浦其後換入阿歷山大阿諾特等加強攻力,阿歷士張伯倫亦本季首度披甲,但續破門乏力,終以0:1落敗,兩連勝斷纜下,賽後11戰得16分排第7,森林則12戰得9分,以1分反壓明晚才有比賽的李斯特城升上尾二。紅軍今場未能把握森林防守死球鬆散,多次禁區內佔先機卻未能轉化為入球,其中華基爾雲迪積克一次離門6碼選擇頭槌橫傳,隊友羅拔圖法明奴卻遲來一步,成為球迷網上笑柄。曾效森林及利物浦的前英超金靴獎得主哥利摩亞,亦批評紅軍今仗在禁區內未有果斷攻門。

另一方面,利物浦亦據報加入巴塞隆拿中場法蘭基迪莊的爭奪戰,希望對方能改善紅軍今季攻守失衡的情况。

Forest picking up from the Villa home game. What they're lacking in cohesion at the moment they're making it up by graft and spirit.



Liverpool dominating posession no surprise but not enough shots on target for the amount of ball in the final third.— Stan Collymore (@StanCollymore) October 22, 2022