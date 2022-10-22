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英超︱利物浦爆冷不敵榜尾森林　雲迪積克小禁區橫傳失機捱批 (21:42)

利物浦一周前才於英超擊敗上屆冠軍曼城，但今晚（22日）在射手達雲紐尼斯等7將因傷缺陣下，作客以0：1爆冷敗走賽前包尾的諾定咸森林，近26年來對賽首次敗北，並是歷來第3次在這聯賽交手落敗，而且每次都是以1球見負。

利物浦上仗有箭頭達雲紐尼斯傷出，是役多達7將缺陣，需以小將法比奧卡華路串演翼鋒，而穆罕默德沙拿上半場一度倒地需治理，亦嚇壞領隊高普及「紅軍」球迷。賽前排榜尾的主隊森林，上半場有更多中目標攻門，出身利物浦青訓的前鋒艾禾尼爾，下半場一次前場逼搶博得祖高美斯犯規，再在緊接的罰球攻勢中連環施射建功，令球隊55分鐘意外取得領先。

利物浦其後換入阿歷山大阿諾特等加強攻力，阿歷士張伯倫亦本季首度披甲，但續破門乏力，終以0：1落敗，兩連勝斷纜下，賽後11戰得16分排第7，森林則12戰得9分，以1分反壓明晚才有比賽的李斯特城升上尾二。紅軍今場未能把握森林防守死球鬆散，多次禁區內佔先機卻未能轉化為入球，其中華基爾雲迪積克一次離門6碼選擇頭槌橫傳，隊友羅拔圖法明奴卻遲來一步，成為球迷網上笑柄。曾效森林及利物浦的前英超金靴獎得主哥利摩亞，亦批評紅軍今仗在禁區內未有果斷攻門。

另一方面，利物浦亦據報加入巴塞隆拿中場法蘭基迪莊的爭奪戰，希望對方能改善紅軍今季攻守失衡的情况。

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