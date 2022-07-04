銀牌︱傑志加時反勝晉4強 南區功虧一簣 鄭兆聰嘆際遇欠佳 稱宜限各隊入籍兵 (19:29)

傑志在上周港超以7：0大勝南區，令對方吞下今季首敗，兩軍一周後再於旺角大球場交手。南區有外援中堅杜度傷癒復出，汲取上周大敗經驗，南區今仗防線更緊密，以多名守將緊貼上仗連中三元的傑志土庫曼國腳明加索夫，同時不乏反擊機會，包括28分鐘簡嘉亨的射門僅被傑志守將及時解圍，之後史提芬彭利拿的射門被傑志門將保羅接實，半場互無紀錄。

傑志換邊後加強攻勢，換入「黑山伊巴」丹恩奴域，大部分時間強攻南區，期間曾出現火藥味，明加索夫跟對手爭論，一度被眾多南區球員包圍。傑志久攻不下，戰至78分鐘反被南區一次快速反擊，由翼鋒艾華突破防線打破僵局。南區領先後以銅牆鐵壁抵擋傑志圍攻，正當快將完場，在補時6分鐘被傑志最後一個攻勢，被丹恩奴域在混戰中把握隊友攻門中柱後補射入空門，法定時間追成1：1平手，需加時分勝負。一眾南區球員力盡防守，被追平後都坐地不起，難掩失望之情。南區士氣受挫在加時大勢已去，結果丹恩奴域再入兩球完成帽子戲法，加上明加索夫再建功，反勝4：1，晉身在12月25或26日舉行的銀牌4強。

南區主教練鄭兆聰表示，球隊多名主力復出後，表現比上仗對傑志時好，但稱今仗際遇欠佳，在最後多了10秒才完場而被對方扳平，「足球對我們是不公平，以我們今仗表現是值得贏，但上天對我們的安排都要接受，最後被追和後到加時已無得打」。被問到現場南區球迷批評傑志反勝靠球證和全用外援，鄭兆聰則說入籍兵的問題已提出10年，「傑志是無錯，賽例是這樣大家都有權做，但問題我認為若可限制每隊入籍兵數目，相信可將聯賽實力拉近點，但我說了10年都沒人理，我們只能繼續接受，否則球隊距離將愈拉愈遠，出現很多大比數賽果」。Ricky認為每隊有2至3名入籍兵是合理，「不是我們不想給華人球員機會，但入籍兵的能力增強球隊實力是事實」。

傑志主教練朱志光讚揚南區防守專注出色，同時認為球隊錯失不少入球機會，以致令「劇情緊張」，「如上半場把握多個機會已一早解決賽事，幸好結尾幾好」。對於鄭兆聰稱應限制入籍兵數目，朱sir稱球會只是跟從賽例，「這些球員都持有特區護照，我們不會考究種族或怎樣劃分是否香港人，否則就設例清晰，要麼列明限多少個外國球員上陣，要麼驗DNA有少少混血都不批是本地球員，是很困難」。

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