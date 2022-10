日聯盃｜廣島補時入兩球反勝櫻花　首奪標獻病逝前國腳工藤壯人 (15:38)

工藤壯人於日職曾效柏雷素爾及廣島三箭,今季加盟日丙球隊宮崎棒牛雞,該會表示工藤在本月2日身體不適,翌日檢查證實患腦積水及入院治理,上周手術後情况惡化,周一轉到深切治療部,昨午2時50分不治,球會於昨晚公布消息。

工藤壯人出身柏雷素爾青訓,同期包括日本國腳右閘酒井宏樹,助母會於日乙重返日職首季即奪聯賽冠軍;他於2013年日聯盃決賽攻入全場唯一入球奠勝,獲選該屆賽事最有價值球員(MVP),2015年底外流美職加盟溫哥華白帽,但2016年在比賽與對方門將相撞即場噴血,賽後證實顎骨骨折需休養兩個月,一年後回流轉投廣島,近年效力日乙山口雷法及澳職布里斯班獅吼。工藤代表日本隊在國際A級賽上陣4場入2球,先後出戰2010年廣州亞運及2013年東亞盃決賽周均奪冠。

至於日聯盃決賽,廣島先失一球,於53分鐘被櫻花前鋒加藤陸次樹開紀錄,但櫻花中堅馬迪莊積於79分鐘犯規領紅被逐。廣島多踢一人下,憑後備入替的塞浦路斯隊前鋒比路斯蘇迪利奧在補時6分鐘射入12碼扳平,再於補時11分鐘接應滿田誠開出角球梅開二度,以2:1絕殺反勝,隊史首奪日聯盃,一掃一周前飲恨日本天皇盃的陰霾。櫻花則連續兩屆屈居亞軍。

Sanfrecce Hiroshima supporters displaying Masato Kudo's uniforms from his time at the club behind the goal as well as one of his old banners in the upper deck, along with a message that reads:



"Masato Kudo's spirit will be with us forever" pic.twitter.com/AM8wsLUqMP— x - Dan Orlowitz (@aishiterutokyo) October 22, 2022