日聯盃｜廣島補時入兩球反勝櫻花　首奪標獻病逝前國腳工藤壯人 (15:38)

工藤壯人於日職曾效柏雷素爾及廣島三箭，今季加盟日丙球隊宮崎棒牛雞，該會表示工藤在本月2日身體不適，翌日檢查證實患腦積水及入院治理，上周手術後情况惡化，周一轉到深切治療部，昨午2時50分不治，球會於昨晚公布消息。

工藤壯人出身柏雷素爾青訓，同期包括日本國腳右閘酒井宏樹，助母會於日乙重返日職首季即奪聯賽冠軍；他於2013年日聯盃決賽攻入全場唯一入球奠勝，獲選該屆賽事最有價值球員（MVP），2015年底外流美職加盟溫哥華白帽，但2016年在比賽與對方門將相撞即場噴血，賽後證實顎骨骨折需休養兩個月，一年後回流轉投廣島，近年效力日乙山口雷法及澳職布里斯班獅吼。工藤代表日本隊在國際A級賽上陣4場入2球，先後出戰2010年廣州亞運及2013年東亞盃決賽周均奪冠。

至於日聯盃決賽，廣島先失一球，於53分鐘被櫻花前鋒加藤陸次樹開紀錄，但櫻花中堅馬迪莊積於79分鐘犯規領紅被逐。廣島多踢一人下，憑後備入替的塞浦路斯隊前鋒比路斯蘇迪利奧在補時6分鐘射入12碼扳平，再於補時11分鐘接應滿田誠開出角球梅開二度，以2：1絕殺反勝，隊史首奪日聯盃，一掃一周前飲恨日本天皇盃的陰霾。櫻花則連續兩屆屈居亞軍。

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