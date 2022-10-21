英超｜坦夏格證C朗因拒後備上陣被罰停賽　「他需承擔再犯後果」 (21:36)

C朗對熱刺全場坐後備席，完場前因擅自走入球員通道離場成賽後焦點。曼聯發聲明證實C朗將不會隨隊作客車路士。坦夏格在賽前記者會確認，C朗因拒絕完場前後備上陣及提早離場而必須受到處分，冀以此警示全隊，「季前友賽華歷簡奴後，我已說過下次再提早離開球場就會有後果，C朗現在是第二次犯同一錯誤，他需要受罰。除了給他也讓其他隊員反思，足球是團隊運動，我需要為球隊制定好標準」。不過坦夏格重申，這名37歲球星仍是隊中重要一員，稱其缺陣是「損失」，但指麾下不會受此事影響，將專注備戰，「這對球隊的精神及態度而言是非常重要。」

多間英媒補充，C朗同時被罰對車路士前都不能隨一隊操練，直至準備再下場比賽才能回到一隊，以及罰款兩周周薪，懲罰由坦夏格決定，並獲球會管理層全力支持。據報C朗今於卡靈頓訓練基地單獨訓練。

軍情方面，坦夏格繼今季首仗不敵白禮頓後，將再次與當時執教該隊的車路士領隊樸達較量。坦夏格確認安東尼馬迪爾仍因傷無法候命。車路士周中悶和賓福特被終止5連勝走勢，惟重奪正選的門將阿列沙巴拿加本月神勇，連同歐聯已連續5場保持不失。

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