英超｜C朗離場風波被罰內部停賽無緣鬥車 發聲明稱保持尊重未道歉 (17:29)

C朗在對熱刺一役長坐後備席，於完場數分鐘前離開後備席，擅自走入球員通道提早離場，賽後領隊坦夏格稱會翌日處理這問題。不過《每日郵報》報道指，C朗是拒絕坦夏格於臨完場前87分鐘要求他後備上陣，才提早離場。

曼聯今發聲明證實，C朗將不會隨隊參加後日凌晨英超作客大戰車路士。《曼徹斯特晚報》報道，C朗在比賽翌日返回卡靈頓訓練基地與坦夏格交流，對方仍認為C朗對球隊是重要球員，但C朗經理人佐治文迪斯或將於明年1月轉會市場重開時再次尋求轉會。多間英媒補充，C朗除了不會隨隊作客車路士，亦被罰未來3天不能隨一隊操練及罰款，懲罰均為坦夏格決定，並得到球會管理層全力支持。

曼聯發聲明數小時後，C朗亦發聲明回應：「正如我在整個職業生涯所做的，我一直努力尊重隊友、對手和教練，這從未改變，我也沒有變，還是那個20年來同一個職業球員，在我作出任何決定時，一直將尊重放在非常重要的位置。我很年輕就出道，比我年長和經驗豐富的球員，對我成長是非常重要，因此後來我也很努力想為年輕球員樹立榜樣。惟並非總是做到，有時我們會被一時情緒高漲而沖昏了頭腦」。

C朗最後表示，現會於卡靈頓訓練基地繼續努力訓練、支持隊友，為比賽做好準備，但提及「屈服於壓力從來都不是選擇」，「我們是曼聯，必須團結一致，很快我們就會重新並肩作戰」。37歲的C朗今夏已屢傳希望脫「魔」，因此未有參與曼聯季前集訓，最終離隊不成留隊後，今季未受「紅魔」新帥坦夏格重用，漸退居後備，至今在英超僅得兩次正選上陣，4場大戰對利物浦、阿仙奴、曼城及熱刺皆沒有正選，當中對曼城及熱刺更全場坐冷板。

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