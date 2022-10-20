歐霸｜雲佬領燕豪芬作客「死敵」阿仙奴　戲言：我信阿迷會拍掌歡迎我 (22:03)

阿仙奴vs.燕豪芬 now643台 明晨01：00直播

雲尼斯達萊球員時代曾為曼聯主力射手，昔日與阿仙奴交手曾發生多次衝突，其中在2003年9月的英超聯賽，雲佬曾飛身撞向時任阿仙奴中場韋拉，令對方起腳還擊領兩黃一紅被逐，其後踢多1人的曼聯更獲得一記12碼，但雲佬操刀射中楣彈出，敵軍後衛基昂隨即上前嘲諷的畫面成球壇經典，而最終該仗雙方踢成0：0，間接造就阿仙奴在該季以全季不敗封王的神話。對此，雲佬在今仗賽前特別提起這次往事，「大家都問我阿仙奴球迷會如何向我『柴台』，但我想說當年我間接成為了他們全季不敗的功臣，若我射入了那記12碼，神話便不存在，我相信他們會拍掌歡迎我才對」。

軍情方面，客軍是役有隊長盧克迪莊小腿傷癒候命，曾在球員生涯尾聲於香港球會精工效力的荷蘭隊兼燕豪芬名宿連尼加賀夫，賽前建議母會應起用這名荷蘭籍中鋒。至於阿仙奴這場和波亦足夠提早出線，料續輪換應戰。

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