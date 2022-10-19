甲一｜永倫不敵滿貫失季軍　潘志豪演告別戰嘆21年生涯圓滿 (22:16)

永倫在季軍戰面對滿貫，幾乎全場處於捱打狀態，即使泰那在頭兩節得15分，也落後35：49。「黃金兵團」在下半場未見起色，而總幹事朱春生在最後一節中段突然「開咪」宣布潘志豪退役的消息，並感謝他多年來對香港籃壇的貢獻。接下來永倫每個攻勢，球迷都會高呼「潘志豪」，希望這名控衛可以得分，當他中距離中鵠之後，更引來全場歡呼叫好。

不過，滿貫最終在5人得分上雙，包括荷利菲特貢獻「雙雙」26分17籃板、以及蔡再懃射入23分下，以45分優勢大勝，拿下季軍。比賽完結後，不少球迷到場邊向潘志豪索取合照和簽名，就連一班職、球員也暫時化敵為友，不論「紅黃藍綠」也跟這名傳奇控衛合照。

潘志豪賽後表示，對於籃總宣布自己退役感「受寵若驚」，他笑言以輕鬆心情迎來這場告別戰，「今季打得太長時間，這2、3年來打下停下，會感到疲累。我年紀大，要休息一下」。回望21年籃球生涯，潘志豪直言圓滿，「打球有贏有輸，贏了固然開心，不過輸了，能夠和隊友經歷一切都很開心」，作為首名進軍CBA的港將，他也鼓勵後輩勇敢追夢，「想打籃球就堅持下去，香港有職業球隊（東方），而且好多球員出外打球，多了很多機會」。

此外，南華在尾場的冠軍戰憑梁兆華和余理洋得分上雙，以65：59力克東方，5場3勝制下領先2：0，兩軍在下周三（26日）的第3戰再次交手。

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