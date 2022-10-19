世界盃︱尼高路簡迪養傷4個月　無緣助法國爭衛冕　傳普巴趕及傷癒參戰 (20:46)

距離世界盃愈來愈近，球星因傷緣盡這4年一度的國際大賽亦與日俱增，繼昨日利物浦的葡萄牙隊前鋒迪亞高祖達後，亦有尼高路簡迪因腿筋受傷，無法前往卡塔爾協助法國隊爭取蟬聯冠軍。車路士在聲明中指出，這名31歲全能中場已就腿筋傷患開刀，料需缺陣4個月。他今季只曾為「藍戰士」在英超上陣兩次，最後一次是於8月中主場打和熱刺。簡迪的壞消息無疑亦為新帥樸達帶來壓力，事關簡迪自2016年由李斯特城「上車」後，一直是球隊主力，主要冠軍榮譽有英超、歐聯和歐霸等。

或令法國隊教練迪甘斯鬆一口氣的是，據意大利傳媒報道，今夏回巢祖雲達斯後做過膝部手術的保羅普巴已重投練習，有望及時傷癒參戰世盃，而若這名29歲名將最終避戰，「高盧雄雞」勢需依重中場曹亞文尼、拉比奧特、卡馬雲加及古安杜斯等。迪甘斯將在下月9日落實世盃大軍。法軍在世盃Ｄ組將依次碰澳洲隊、丹麥隊和突尼斯隊。

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