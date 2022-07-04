球壇奇聞｜尼恩高蘭後備席吸煙貶預備組　哥倫比亞球員排人牆「露械」擾敵 (23:23)

現年34歲的尼恩高蘭曾效力羅馬及國際米蘭等意甲勁旅，去年8月與「藍黑軍團」解約並加盟安特衛普。周日聯賽作客標準列治時，這名比利時前國腳公然在後備席吸食電子煙，相關片段在網上瘋傳。事實上，尼恩高蘭在2018年亦曾在社交網上載喝酒及吸煙的片段，是次重蹈覆轍亦遭球會處罰。安特衛普發聲明，指已與尼恩高蘭會面，並指相關行為損害球會形象，因此將無限期將對方貶至預備組作賽。尼恩高蘭則在社交網回應事件，稱「球隊作出裁決而我只能接受，雖然我感到有點過嚴，但我會用其他方式繼續貢獻」。

另據西班牙傳媒報道，哥倫比亞球會聖達菲周一在聯賽作客科爾多瓦美洲獅時，後衛基臣佩雷拉在一次罰球排人牆時除褲「露械」，相關片段及照片在網上引起熱議，惟這名後衛的另類「戰術」似乎欠缺成效，10人應戰下最終以1：2敗陣。包括聖達菲的球迷賽後在網上批評佩雷拉損害球會形象，並促球會處分，但聖達菲至今未有回應。

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