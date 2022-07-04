足球︱尼馬轉會欺詐案聆訊遲到兩小時　稱只按要求簽文件　其父斥山度士出錯惹禍 (19:32)

尼馬一家、巴塞與山度士被指虛報轉會費，被控逃稅及欺詐擁有尼馬四成權益的巴西投資公司DIS，面臨最高5年監禁刑罰。尼馬昨於巴塞隆拿法院作供時指，自己一直由父親作為經理人，處理轉會及合約談判事宜，「他要我簽名，我就會簽」，但指自己一直都屬意加盟巴塞。尼馬的父親表示得到山度士方面書面同意轉會，才與巴塞傾合約條款，對於為何沒知會DIS，令後者僅在巴塞公開的轉會費中只取得約10%分成，他表示：「這是山度士的責任，不是我們。」

尼馬原定西班牙時間昨早9時半出庭作供，但他兩小時後才現身，又與球迷合照後才進入法院。法庭昨臨時改由皇家馬德里會長皮里斯先作供，後者指球會自2011年起曾多次為尼馬向山度士出價，最高一次達4500萬歐元，高於巴塞報價。惟皮里斯指自己沒參與收購談判，不清楚有無DIS的代表參與其中，又表示球員有權自由選擇球會。尼馬的代表律師則重申，球員不是商品，不能以價高者得的概念指控貪污。

法院早前豁免尼馬一家出席全部聆訊，之後只需以視像形式出席月尾的總結聆訊。尼馬作供完成後已返回現效球會巴黎聖日耳門，但他因在法甲儲夠黃牌，需在周六凌晨作客阿些斯奧一仗停賽。

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