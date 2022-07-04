施政報告︱馬鞍山建第2個體育園　推廣「城市運動」　設殘疾運動員退役計劃 (16:54)

施政報告指，文化體育及旅遊局會制訂「體育及康樂設施十年發展藍圖」，分階段提供約30項康體設施，包括在馬鞍山白石興建體育園。港府早於2017年提出白石體育園計劃及作可行性研究，在去年提交沙田區議會的諮詢文件，指體育園佔地14.7 公頃，將興建國際標準的板球場、棒球場、室內田徑場、溜冰場，亦有極限運動場、水上活動中心及室外單車鑊場。報告又提到會在「北部都會區」建造大型體育康樂設施，以及在港島建60公里環島長廊，期望5年內駁通九成現有海濱和郊野步行徑。

在體育普及化方面，施政報告指「城市運動」近年受青年人歡迎，政府會與體育界、學校及商界合作推廣三人籃球、運動攀登、滑板等項目，亦會檢討全港運動會，讓更多不同年齡人士參與。至於在體育專業化和產業化，政府希望透過香港「M」品牌計劃，每年支持至少十項大型國際體育賽事在港舉行，推動香港成為國際體育盛事之都，又會支持本地球會參與內地及區域性的大型賽事，支援合資格球會的訓練和比賽場地安排。

港協暨奧委會對港府的一系列支持體育發展措施表示歡迎，將全面配合推動體育專業化和產業化，會長霍震霆指政策「有助建立社會復常的正能量，恢復盛事之都的活力」，期望隨啟德體育園明年落成，香港可舉辦更多國際級體育盛事，為有志從事運動行業的人士提供發展機會。

政府亦會推行為期五年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，與健全運動員看齊。香港殘奧會歡迎措施及感謝港府，指有助運動員在體育生涯專注訓練比賽，及退役後受僱於社會機構，促進傷健共融。

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