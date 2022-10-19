羽毛球｜李卓耀丹麥賽旗開得勝　李晉熙伙吳芷柔混雙激戰過關 (15:55)

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港隊男將伍家朗日前在丹麥公開賽首圈不敵施里簡夫出局，其隊友李卓耀在男單首圈面對愛爾蘭籍球手阮日，雙方首局爭持激烈，比數咬緊，末段四度戰成平手，這名港將終打出一波4：1攻勢，以21：17先拔頭籌。

李卓耀次局受壓制，一度落後6：13，惟他連取10分反超前，以21：16再下一城，激戰50分鐘下連贏兩局晉級，16強將硬撼世界排名第7的印尼籍好手祖拿坦。

至於混雙方面，由於謝影雪右手甩骹，與拍檔鄧俊文退賽，李晉熙/吳芷柔成唯一參賽港隊組合。兩人首圈面對世界排名48的中國組合郭新娃/張殊賢，首局先以21：19險勝，惟「李吳配」次局連番失誤，初段連失7分，遭對手以21：15扳平局數。

李晉熙/吳芷柔在決勝局一度落後11：15，但兩人聯手打出一波6：0反超，最終以21：19勝出，晉級16強後硬撼韓籍4號種子徐承宰/蔡侑玎。

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