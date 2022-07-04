NBA︱新球季揭開序幕　各路主將復出成「重磅新兵」（文：TD） (22:52)

勇士vs.湖人 體通天下 周三早上10：00直播

若論目前NBA爭標形勢，絕對可用「戰國時代」來形容，金州勇士去季能拿下總冠軍，除了自身表現外，或多或少與不少勁敵因傷患失去主力，戰力大打折扣有關。今夏球隊與新星佐敦普爾續長約後，卻發生他與祖利蒙特格連的內訌事件，即使近日隨着格連道歉及復出似告一段落，但二人有過節已非新鮮事，一旦場上貌合神離，將私怨呈現在比賽過程中，隨時成為勇士爭衛冕的一大絆腳石。不過，勇士小將占士韋士文相隔一年終告復出，能否將前年處子球季的潛力進一步爆發出來，與「浪花兄弟」史堤芬居里及基利湯臣又會否有新戰術配合，仍值得球迷期待一番。

至於前屆總冠軍公鹿，去屆在二號得分點米度頓早於季後賽前夕證實收咧後，於東岸次圈戰至「搶七戰」不敵最終總亞軍波士頓塞爾特人。這支由「字母哥」安迪度高安普領銜的勁旅，今夏亦對症下藥，棄了外投能力一般的老將PJ德加，引入有三分外投能力的搖擺人恩格斯，這名昔日在爵士雙星高拔及米曹身旁的最強綠葉，雖上季曾因傷患長唞，但戰術意識毋庸置疑，如今來到陣容更強的公鹿，料主帥貝頓賀沙極有可能將其置於第六人角色，擔任米度頓的副手，有望提升一直被指屬該隊弱點的後備得分能力，亦可令外投始終不穩的字母哥有更多空間揚長避短。若運用得宜，筆者相信要在如今強隊林立的東岸跑出，絕非奇事。

此外，今屆亦有不少另類「重磅新兵」值得留意，皆因上季多隊有得分主力因傷患長期缺陣，今季齊齊復出為球隊直接提升即戰力，其中洛杉磯快艇迎來養傷了一整季的頭號球星利安納，勢再伙保羅佐治重返爭標行列，而新加盟的星級控衛禾爾亦同樣相隔逾年未在NBA賽場披甲，「餓波」良久下，3人在新季會否擦出火花將成焦點。至於丹佛金塊亦有自去年4月因膝傷長唞的查美梅利歸隊，他昔日與兩屆年度MVP約基治合作無間，在二人領銜下，將是群雄不可忽視的「黑馬」。

除了爭標，進入重建期的球隊同樣值得關注，其中猶他爵士今夏星散，除了主帥史尼達離隊外，近年骨幹亦人去留空，高拔轉投明尼蘇達木狼、米曹加盟克里夫蘭騎士、恩格斯去了公鹿，保贊保丹洛域亦投奔底特律活塞，相信這支高原球隊與聖安東尼奧馬刺、奧蘭多魔術及活塞等隊將成今屆「魚腩」大熱，為明年選秀會爭奪法籍超新星中鋒雲班耶馬換取「籌碼」。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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