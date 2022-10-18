金球獎花絮︱賓施馬造型向已故偶像致敬　皇馬會長與施丹貼面釋前嫌 (20:52)

法國傳媒主辦的金球獎去年起搞搞新意思，由世界一級方程式（F1）法國車隊阿爾派兩名車手駕駛跑車將獎盃送到會場，今年雖然只餘奧干一人參與，但他今次就是駕F1戰車前來。金球獎固定在車頂通風口上，但網民議論的，卻是戰車裝上近年劣評如潮的全水胎。

今次金球獎的主角賓施馬，是日身穿黑白禮服，戴上黑領帶及圓框眼鏡出席盛典，形象與1996年被槍殺的饒舌歌手Tupac一張專輯封面完全相同。法國《巴黎人報》指Tupac是賓施馬的童年偶像，相信今次是向他致敬。賓施馬過去曾多次表達對嘻哈音樂的熱愛，今次獲獎亦得到其音樂界好友Rihanna等人的恭賀。

賓施馬效力的皇家馬德里，多名得獎隊友與要員均到法國出席頒獎禮，其中會長皮里斯在台下被影到與前帥施丹貼面交談，似已與對方冰釋前嫌。傳聞加盟皇馬的基利安麥巴比亦有到場，但他沒與皇馬的人交流。皮里斯更稱：「我已不看有關麥巴比的新聞，己隊有雲尼斯奧斯祖利亞和洛迪高高斯，他們未來可以贏到金球獎。」

相關報道：金球獎︱賓施馬首奪金球獎 近65屆最年長 感恩被逐出法國隊期間未自棄

其他報道：賽車｜澳門大賽車下月17至20日上演 門票今起公開發售