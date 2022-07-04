金球獎︱賓施馬首奪金球獎　近65屆最年長　感恩被逐出法國隊期間未自棄 (17:23)

金球獎由雜誌《法國足球》於1956年創立，並委任100名世界知名足球記者評選，34歲的賓施馬成為自首屆得主馬菲士（Stanley Matthews）後，歷來第2年長的得獎者，亦是繼名宿高柏、柏天尼、柏賓及施丹後，第5位獲得此殿堂榮譽的法國籍球員，至於以皇馬球員計則是第8人。他稱：「這是童年夢想，眼前的獎座令我感到自豪。」賓施馬又指現今不少足球員生涯暮年，年齡不是維持高水平表現的障礙，亦談及過去在法國隊的不愉快經歷：「我覺得所有事都還可能發生，即使我不在法國隊時，自己或家人都感困擾，我也沒有放棄。」

父母為阿爾及利亞移民的賓施馬，早年曾指效力法國隊只出於體育原因，並拒賽前唱《馬賽進行曲》而受抨擊。他2010年曾與國家隊隊友列貝利等捲嫖雛妓案，5年後更因被指以性愛影片勒索隊長華布拿，之後6年都未獲國家隊徵召，至去年法院判罪成但緩刑一年才重返法國隊。

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金球獎主要得獎名單

獎項 得獎者（球會/國家隊/位置）

金球獎 賓施馬（皇家馬德里/法國/前鋒）

耶辛獎（最佳門將） 泰拔高圖爾斯（皇家馬德里/比利時）

蓋得梅拿獎（最佳前鋒） 羅拔利雲度夫斯基（巴塞隆拿/波蘭）

高柏獎（最佳21歲或以下球員） 加維（巴塞隆拿/西班牙/中場)

蘇古迪斯獎（表揚對社會貢獻的球員） 沙迪奧文尼（拜仁慕尼黑/塞內加爾/前鋒）

女子金球獎 普迪拿絲（巴塞隆拿/西班牙/中場）

最佳球會獎 曼城

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