西甲｜巴塞敗走皇馬　沙維指麾下輸在欠成熟　會長衝入球證室抗議執法不公 (23:11)

沙維說：「己隊敗給表現較成熟的皇馬球員，他們懂得如何比賽，而且踢出賽前部署和計劃。我們定會從這場敗仗中學習。」這巴塞名宿又堅稱一支球隊在一個球季內難免有起伏，最重要是繼續堅強、保持信念和努力不懈，「現落後皇馬3分，我們定要為周中主場迎戰維拉利爾做好準備」。

另外，現場觀戰的巴塞會長拿樸達，賽後為前鋒羅拔利雲度夫斯基下半場在皇馬禁區內，被敵衛丹尼爾卡華積撞跌沒獲判12碼，賽後衝入球證室抗議後離開。皇馬主帥安察洛堤則為報卻上季西甲主場慘負巴塞0：4之仇而高興，又說：「我認為防守出色是制勝關鍵外，不得不承認的是，莫迪歷在中場的突出表現是重要的。我們雖挫敗一支勁旅，但球季仍有漫漫長路。」皇馬周中將會作客包尾的艾爾切。

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