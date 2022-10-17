田徑｜李紫桃姚柏羽煞科戰添銅　港隊U18亞洲賽1金1銀6銅謝幕 (19:09)

港隊在賽事煞科日再添4面銅牌。首日於女子100米摘銅的李紫桃，上周六在200米初賽僅跑出26.05秒，以總成績第8晉級，不過她在決賽於逆風1.7米/秒下跑出24.79秒，緊隨印尼籍和泰籍對手之後衝線，贏得銅牌，葉景維在男子200米決賽跑出21.77秒，繼100米決賽後再得「梗頸四」；姚柏羽在男子跳遠決賽憑第3、4跳的7米正奪得銅牌，隊友王震龍就以6.55米得第7。

壓軸的異程接力方面，港隊在女子組派出賈慧妍、白凱文、鄧焯文及李紫桃，眾人跑出2分17.97秒掛銅，至於張永樂、鍾梓聖、葉景維及朱洛言則於男子組跑出1分56.82秒同得季軍。港隊今次共派出11位運動員參賽，除了煞科日的4面銅牌，首3日有白凱文在女子100米欄奪金、朱浩言在男子800米摘銀，以及李紫桃在女子100米和賈慧妍在女子跳遠掛銅，助港隊在今屆賽事贏得1金1銀6銅。

其他報道：西甲｜皇馬西甲打吡挫巴塞返榜首 功臣賓施馬膺金球獎大熱

其他報道：英超｜阿仙奴小勝列斯聯續居首 車路士兩蛋贈維拉 C朗食詐糊曼聯主場僅和紐卡素