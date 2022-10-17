亞運︱有線電視連奪7屆亞運轉播權 盼明年杭州亞運在港掀熱潮 (19:54)

第19屆亞運原定今年9月10日至25日於杭州上演，但因新冠肺炎疫情延期一年，押後至明年9月23日至10月8日舉行。有線寬頻副主席兼執行董事曾安業表示，將全力投放資源轉播亞運，繼續以專業認真態度製作轉播大型體育盛事，「憑藉過去逾20年轉播亞運經驗，集團將再接再勵，秉承專業態度，與觀眾全方位緊貼亞運資訊，直擊各項賽事精彩每一刻」。雖有線暫未公布旗下頻道播放亞運的時數，但表示必定會緊貼及直擊所有香港運動員的賽事，包括首次被列入正式項目的電競比賽。

杭州亞運將舉行24項競技比賽、18項球類比賽、9項對抗比賽及10項水上比賽。香港於2018年印尼雅加達亞運派出586名運動員出戰40個項目，奪得香港歷來參加亞運以來最多的46面獎牌，有8金、18銀及20銅，包括「牛下女車神」李慧詩摘下兩面單車金牌、石偉雄連續兩屆跳馬封王，以及香港男子七人欖球隊歷史性首奪金等。

港府去年出手投得東京奧運轉播權，並免費將轉播權分享予各大電視台。政務司司長陳國基今日出席有線旗下免費電視77台易名為「HOY TV」的啟動儀式，他在社交網表示，港府歡迎本港有電視台獲得杭州亞運轉播權，形容是為本港復常之路，為社會增添正能量，又稱知道多名港將早已為亞運積極備戰，務求為港爭光，認為市民通過電視轉播直擊賽事，希望繼去年東京奧運後，在本港掀起亞運熱潮。陳國基又說，文化體育及旅遊局會繼續支持香港運動員提升專業水平，在杭州亞運爭佳績，亦相信在國家聯同各方通力合作，杭州亞運將能順利舉行。

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