日職︱日本44歲「黃金左腳」中村俊輔完季掛靴 結束26年生涯 曾歐聯射破曼聯 (17:36)

中村俊輔近4季效力今季降至日乙的FC橫濱，球隊昨落實相隔一季成功升班重返日職，多間日媒今日大篇幅報道這名「黃金左腳」將於完季後退役。現年44歲的他今季受右腳足踝傷患困擾，至今僅上陣5場交出一次助攻，全為後備入替，今年6月開刀做手術後患處更出現感染，雖努力做復康訓練盼延續足球生涯，並在上月歸隊復操，但據報他幾經考慮決定將宣布掛靴。報道又指，中村已考獲日本足協B級教練牌照，未來或投身教練工作。

中村俊輔以黃金左腳罰球準繩見稱，初出道效力橫濱水手，在2000年首奪日職冠軍，2年後以22歲成日職史上最年輕的年度最有價值球員（MVP），亦是早期日本球員旅歐代表人物之一，他2002年外流意甲加盟里賈納，3年後轉投蘇超班霸些路迪，4季勇奪3次蘇超冠軍，曾當選蘇超MVP及蘇格蘭足球先生，曾在歐聯兩仗均以罰球攻破時任曼聯門將雲達沙的十指關。

中村屬千禧年代日本國家隊10號標誌人物，由2000至10年為「藍武士」上陣98場入24球，參加過2006及2010年世界盃決賽周，以及是2000及04年亞洲盃冠軍成員，並成04年亞洲盃MVP。中村於09年曾短暫效力西甲愛斯賓奴半季，2010年回巢橫濱水手，近年改投磐田山葉及FC橫濱，在日職贏過兩次年度MVP及3度入選年度最佳陣容。

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