羽毛球｜謝影雪甩骱無緣兩歐戰　鄧俊文用《明日戰記》對白「我哋唔可以灰」勉勵 (16:48)

丹麥羽毛球公開賽 Now670台 周二15：00直播

現時世界排名第6位的「鄧謝配」，原為丹麥公開賽的5號種子，首圈對手為蘇格蘭籍組合。不過謝影雪在社交媒體透露，自己於出發歐洲比賽前一日訓練受傷，經過跟醫生溝通後，決定放棄出戰丹麥羽賽及下周二（25日）展開的法國羽賽。謝影雪表示：「其實這個月在香港是練得不錯，轉換了一些新的訓練，在球場上也能發揮得到，狀態跟信心也準備好出去衝擊一下。」因右手甩骱而退賽，謝影雪坦言失望及傷心，但她保找樂觀，「事情已發生，唯有接受，好好做康復治療。希望明年的比賽，給大家看到一個更好的我」。

謝影雪感謝拍檔鄧俊文的體諒，她說：「拍住我6年，已經見證我甩過3次骱，但每次都體諒我，耐心等待我復原，辛苦晒你喇！」鄧俊文早前在社交媒體則引用電影《明日戰記》的對白「個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以，一定要行落去。個結局係點，係我哋自己決定」。

港隊有6位球手出戰丹麥羽賽，伍家朗將在男單首圈印度籍好手施里簡夫，李卓耀則鬥愛爾蘭籍球員，兩人若順利晉級，有望於4強碰頭。港隊組合楊雅婷/楊霈霖將及李晉熙/吳芷柔，分別於女雙和混雙對中國籍組合。

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