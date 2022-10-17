亞洲盃｜卡塔爾擊敗韓國主辦決賽周 港足或延至2024年初出賽 (14:37)

2023年亞洲盃決賽周原定中國主辦，但中國於今年5月以疫情影響為由宣布棄辦，亞洲足協重新招標，起初有卡塔爾、韓國、澳洲及印尼4個國家申請承辦，但澳洲在上月初放棄申辦，最終由3個國家爭奪。外界一般預計由卡塔爾及韓國之爭，縱使韓國總統尹錫悅大力推動韓國足總承辦，早前亦邀請到韓國人氣組合防彈少年團（BTS）拍攝影片拉票，但AFC執委會今於吉隆坡開會投票選出承辦國，結果如西亞傳媒上周報道所料，由卡塔爾取得承辦權，繼下月底世界盃後，將連續主辦兩項足球大賽決賽周。

卡塔爾隊為上屆2019年亞洲盃冠軍，將於主場爭衛冕，亦繼1988年及2011年後第3次主辦亞洲盃。AFC會長薩爾曼認為，即使今屆承辦時間短，憑藉卡塔爾現有的世界級基建及主辦大型國際體育賽事經驗，相信可將賽事成為盛事。卡塔爾首都多哈有8個新建或改建球場迎接世盃。2023年亞洲盃決賽周原定明年6月16日至7月16日舉行，但受卡塔爾夏天炎熱因素，外界估計或要像世盃延遲至冬季，據報甚至到2024年1月才上演。

港足6月在亞洲盃外圍賽成其中一隊最佳次名出線，為24支決賽周球隊之一。主教練安達臣讚揚卡塔爾擁有很多世界級基建，港足等待亞洲足協公布比賽日期，再調整備戰工作，「若賽事延遲至明年冬季舉行，球隊可利用這機會準備更好，安排更多友賽備戰」。隊長黃洋也認為順延舉行是好事，讓港足有多半年準備，「球員亦不用完季後有疲態下出賽，下季中參賽時狀態亦會較好」。「大哥」亦承認若要爭取代表港足出戰決賽周，自己也要爭取多一年踢職業聯賽，「對我今年已39歲來說是非常困難，但我已放下這種壓力，會順其自然爭取」。

此外，AFC亦落實2027年下屆亞洲盃主辦國，由沙特阿拉伯與印度爭奪，明年2月開會決議。

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