劍擊｜薛雅齊鄭鐵男趕及披甲　中學生涯最終戰揚威學界團體賽 (22:14)

南島中學僅派出陳海昕、薛雅齊及其胞妹薛雅致出戰女佩團體賽，3人從小組賽突圍而出，8強挫聖母書院後，4強面對協恩中學一度落後31：40，但薛雅齊在決勝局打出14：4，以一劍優勢絕地反勝，她們隨後乘勝追擊，在決賽以45：29擊敗拔萃女書院，贏得冠軍。

早前在U23亞洲賽助港隊贏得女佩團體賽金牌的薛雅齊，笑言安心出行今早才轉回「藍碼」，幸好能趕及比賽。她直言在最後一年中學生涯奪冠極具意義，並對能夠跟妹妹雅致同隊感高興，因為兩人可依靠彼此。提到4強反勝協恩，她說：「其實追上去之後，我有一點壓力，但我知對手一定比我緊張，而我沒有甚麼可輸，盡了力和享受比賽就好」。

至於在U23亞洲賽助港隊在男花團體賽摘銀的鄭鐵男，則與唐令儒、陸浚諾和何承謙助拔萃男書院過關斬將，並於決賽以45：38力克有蔡俊彥等舊生到場支持的喇沙書院封王。鄭鐵男坦承中六肩負領軍重責，感到一點無形壓力，幸好有隊友支持。他續指出，「以前回港仍要『3+4』，我沒想過可以打團體賽，今次希望享受學界，在決賽最後的9分鐘」。至於拔萃男書院和拔萃女書院，則分別贏得團體總冠軍。

各項成績如下：

男子團體賽

花劍

冠軍：拔萃男書院

亞軍：喇沙書院

季軍：旅港商會開平中學

殿軍：聖保羅書院

佩劍

冠軍：拔萃男書院

亞軍：長沙灣天主教英文中學

季軍：喇沙書院

殿軍：英華書院

重劍

冠軍：長沙灣天主教英文中學

亞軍：聖保羅書院

季軍：拔萃男書院

殿軍：聖芳濟書院

女子團體賽

花劍

冠軍：拔萃女書院

亞軍：聖保羅男女書院

季軍：瑪利諾修院學校

殿軍：協恩中學

佩劍

冠軍：南島中學

亞軍：拔萃女書院

季軍：協恩中學

殿軍：港大同學會書院

重劍

冠軍：德望學校

亞軍：協恩中學

季軍：拔萃女書院

殿軍：香港華人基督教聯會真道書院

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