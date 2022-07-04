港超｜大埔大勝深水埗聯賽開齋　兩軍主帥認今季強弱懸殊　港會3場不敗上榜首 (19:24)

首兩場1和1負的大埔，今仗上半場多次左路強攻深水埗製造威脅，其中鍾偉強9分鐘地波傳中，令回防的深水埗中場杜國榆擺烏龍。外援利馬及保連奴其後多次頭頂腳踢均無功而還。深水埗換邊後一度有起色，但數次遠射不果，反自66分鐘起，12分鐘內連失3球。大埔先由鄭子森左路傳中，後備入替的王力威伏兵尾柱，趁深水埗門將奧力斯移位射相反方向的彈地波入網。這名巴基斯坦裔翼鋒9分鐘後再以一敵三，左路突破傳中令隊長陳曉鋒再入一球，加上保連奴的遠射，助大埔大勝4球，取得本季港超首勝。

獲選今場最佳球員的中場馮冠鳴認為球隊的鬥心，力爭五五波是今場兩隊分野。大埔主教練李恆匯認為球隊人腳上優於對手，但球員上半場發揮不理想，「特別是由攻轉守的紀律性，對強隊他們有，但對同級對手還是差少少」。

深水埗則開季全敗繼續未嘗一勝，亦繼菁英盃後再以4球差距不敵大埔，首次主場領軍的郭嘉諾賽後向球迷表示歉意，指出季中接手要用比賽試陣，球員根基能力亦要慢慢提升，「預計1月才會練成我想看到的東西」，籲外界給予耐性，希望球員不氣餒。他又提到昨日另外兩場港超，傑志及理文分別以7球及10球大勝對手：「兩場波17球，要接受這個聯賽強弱懸殊的事實。惟作為弱隊，怎樣保持競爭性是球隊要做的事。」李恆匯亦說道：「肯定是（懸殊），如季初所言，傑志與理文是不同級數的，他們的目標在亞洲，我們只是在超聯與港會、香港U23等競爭，希望可以比他們好少少。」

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