日皇盃｜甲府挫廣島首摘大賽錦標　逾10年來首日乙隊封王進軍亞冠 (16:58)

暫列日乙第18位的甲府，今屆晉級過程連續擊敗多支日職勁旅，當中包括在第3圈淘汰北海道札幌岡薩多，並在16強起先後擊敗鳥栖砂岩、福岡黃蜂及鹿島鹿角晉級決賽。面對此前5次出戰決賽皆敗北的廣島三箭，甲府過去27次交手有13次取勝，惟雙方近5年來從未對碰，廣島陣中亦有柏好文、佐佐木翔及野津田岳人等甲府舊將倒戈。

甲府開賽26分鐘，憑前鋒三平和司接應角球攻勢打破僵局。落後的廣島其後大舉反擊，但險遭對手反擊而再度失守，當中包括三平和司下半場的攻勢被判越位，以及巴西籍前鋒韋利安利拿射門中楣彈出。戰至84分鐘廣島終收復失地，憑中場川村拓夢接應巴西籍隊友艾斯基爾山度士傳中怒射破網扳平。兩軍90分鐘賽和後進入加時階段，至117分鐘甲府有後衛山本英臣犯手球被判12碼，廣島射手滿田誠主射卻遭甲府門將河田晃兵救出，令兩軍最終須以互射12碼一決高下。甲府五輪均全數得手，相反廣島則有入球功臣川村拓夢射門被擋出，甲府最終以5：4挫對手封王。

創歷史首奪天皇盃冠軍的甲府，除取得10年來隊史首冠外及1.5億日圓（約791萬港元）獎金外，亦是自2011年的FC東京後，首支日乙球隊在這項日本足壇年度盛事稱霸。領軍取得下季亞冠分組賽席位的監督吉田達磨，盛讚麾下展現團隊精神，「球隊取得的首個入球盡顯心思，末段廣島的攻勢銳不可當，但球員一一應付過來，然後是得來不易的勝利。我們並不是大球會，但所有人願意承擔責任並合作，這是勝利的喜悅」。

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