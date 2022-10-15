港超｜傑志7球大勝升榜首 明加索夫首演帽子戲法 南區吞今季首敗 (21:11)

傑志坐陣旺角大球場主場，有2245人入場， 西班牙籍中場巴爾拿連續兩場出任正選，面對開季各項賽事5戰全勝 的冠忠南區，「藍鳥」於開賽初段快速連入兩球，先在10分鐘由中 場基爾頓妙射打開紀錄，1分鐘後再有潘沛軒頭槌笠入遠柱再下一城 ，這名22歲港將入球後做出其偶像孫興慜的招牌「影相」 慶祝動作。南區半場受壓只靠反擊製造攻勢，在完半場前再失2球， 35分鐘被明加索夫射入精彩切射， 以及補時階段被今仗串演左閘的費蘭度直射罰球破網， 傑志半場遙遙領先4：0。

30歲翼鋒明加索夫於換邊後6分鐘再入一球梅開二度，擴大比數壓 5：0。南區及後有數次攻門，但未能攻破門將保羅的十指關。 明加索夫82分鐘再下一城，完成加盟傑志後首個帽子戲法， 加上後備入替的希臘籍中鋒文尼亞斯2分鐘後埋齋，加盟後2場入2 球，藍鳥終大勝7：0，反壓南區登榜首，首兩場聯賽合轟17球兼 零失球。

傑志主教練朱志光表示，球隊開局好，早有入球， 令球員踢得更集中執行部署。今季港超開季兩個月已出現8場比數相 差4球或以上的大手交易，其中傑志佔4場，但朱sir稱不敢輕視放鬆，「 有時會畀張矮櫈絆倒就撻死你，高櫈反而絆你唔到」， 亦讚揚麾下今季踢得更主動和進取。

30歲明加索夫加盟傑志7個月，今季季初即大勇， 今仗更是加盟後首次連中三元，他笑言上次帽子戲法已是17、18 歲時，但稱今仗其實並不易應付，亦尊重對手，「 能夠以這個比數取勝，也是因為我們努力成果」。

南區主教練鄭兆聰表示， 球隊今仗有多名主力因傷或家人染疫而要隔離， 未能以完整陣容應戰，惟會視今仗為學習，「 面對傑志犯錯就會被懲罰，我們接受這個比數」。 杜度及翟廷峯只列後備，謝朗軒則未列名單。南區大敗一場，Ric ky稱不會受打擊，認為球隊仍可挑戰前列，但定位會放在爭第3、 4位。

同日另一場，理文坐陣將軍澳運動場主場， 憑西班牙籍射手洛迪古斯上陣僅58分鐘轟入5球， 加上基華尼頓梅開二度，以及立花稜也、李康廉及加維蘭各建一功， 以10：0大炒香港U23，追平傑志於上月18日作客以同一比數 大勝深水埗的港超最大比數勝仗紀錄。