港超｜傑志7球大勝升榜首 明加索夫首演帽子戲法 南區吞今季首敗 (21:11)

傑志坐陣旺角大球場主場，有2245人入場，西班牙籍中場巴爾拿連續兩場出任正選，面對開季各項賽事5戰全勝的冠忠南區，「藍鳥」於開賽初段快速連入兩球，先在10分鐘由中場基爾頓妙射打開紀錄，1分鐘後再有潘沛軒頭槌笠入遠柱再下一城，這名22歲港將入球後做出其偶像孫興慜的招牌「影相」慶祝動作。南區半場受壓只靠反擊製造攻勢，在完半場前再失2球，35分鐘被明加索夫射入精彩切射，以及補時階段被今仗串演左閘的費蘭度直射罰球破網，傑志半場遙遙領先4：0。
30歲翼鋒明加索夫於換邊後6分鐘再入一球梅開二度，擴大比數壓5：0。南區及後有數次攻門，但未能攻破門將保羅的十指關。明加索夫82分鐘再下一城，完成加盟傑志後首個帽子戲法，加上後備入替的希臘籍中鋒文尼亞斯2分鐘後埋齋，加盟後2場入2球，藍鳥終大勝7：0，反壓南區登榜首，首兩場聯賽合轟17球兼零失球。
傑志主教練朱志光表示，球隊開局好，早有入球，令球員踢得更集中執行部署。今季港超開季兩個月已出現8場比數相差4球或以上的大手交易，其中傑志佔4場，但朱sir稱不敢輕視放鬆，「有時會畀張矮櫈絆倒就撻死你，高櫈反而絆你唔到」，亦讚揚麾下今季踢得更主動和進取。
30歲明加索夫加盟傑志7個月，今季季初即大勇，今仗更是加盟後首次連中三元，他笑言上次帽子戲法已是17、18歲時，但稱今仗其實並不易應付，亦尊重對手，「能夠以這個比數取勝，也是因為我們努力成果」。
南區主教練鄭兆聰表示，球隊今仗有多名主力因傷或家人染疫而要隔離，未能以完整陣容應戰，惟會視今仗為學習，「面對傑志犯錯就會被懲罰，我們接受這個比數」。杜度及翟廷峯只列後備，謝朗軒則未列名單。南區大敗一場，Ricky稱不會受打擊，認為球隊仍可挑戰前列，但定位會放在爭第3、4位。
同日另一場，理文坐陣將軍澳運動場主場，憑西班牙籍射手洛迪古斯上陣僅58分鐘轟入5球，加上基華尼頓梅開二度，以及立花稜也、李康廉及加維蘭各建一功，以10：0大炒香港U23，追平傑志於上月18日作客以同一比數大勝深水埗的港超最大比數勝仗紀錄。