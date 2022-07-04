桌球｜傅家俊開桌球分校育才　為大師賽掀熱潮欣喜　盼項目獲社會各界支持 (18:03)

傅家俊在前年已與友人創立桌球學校，提供4至10歲兒童桌球教學，之前在太古及石門均有授課地點，但都屬樓上鋪，今次是首次落戶商場，玻璃房設計亦讓途人可觀看訓練。Marco直言桌球一直受歡迎的，但過去十幾年的受眾普遍年紀較大，故此希望用不同辦法推廣桌球，特別是兒童桌球等較新興的活動。

傅家俊上周於香港大師賽打出一棒147滿分，一路殺入決賽，僅不敵世界第一的奧蘇利雲，賽事引起廣泛迴響。Marco賽後也發文指每幕都會回想，今日表示台前幕後都為今次比賽奔波一段時間，深刻的事也不限於觀眾看到的：「好似做完一場演唱會、舞台劇，完結後會有少少失落的感覺，自己之前這麽多比賽都未試過，不過都是開心的，因為證明了比賽舉辦成功。」惟他表示自己也需收拾心情，放眼未來，續道：「這終會成為歷史，不能永遠都只提起大師賽。」

Marco指香港大師賽的成功，已轉化為社會對運動的支持，對桌球成為精英A級項目樂觀：「大家都說精英化，盛事化，普及化，我想今次比賽都做足所有，政府官員都應該看到。」

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