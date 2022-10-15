英超｜簡迪傷勢反覆料無緣出席世界盃　傳杜曹有意接掌英格蘭 (16:59)

簡迪於8月中的今季英超第二輪主場出戰熱刺時，在下半場盤球時拉傷腿筋，之後缺陣了車路士12場聯賽及歐聯賽事。法國《隊報》報道，這名31歲法國隊中場康復進度反覆，將未能趕及參加世盃決賽周，連同祖雲達斯中場保羅普巴亦在養傷，這支衛冕之師有可能將失去一對上屆冠軍的正選中場。《The Athletic》更指出，簡迪雖早前一度復操，但在訓練再次觸傷腿筋，將要養傷3個月。車路士領隊樸達在賽前記者會亦證實，簡迪將會日內約見醫生尋求治療方案。法國隊今屆身處D組，同組對手為澳洲隊、丹麥隊及突尼斯隊。

此外，樸達證實上仗歐聯勇戰受傷的右閘列斯占士，亦要約見專科醫生治理，暫未確定是否需要做手術，至於中堅韋斯利科芬拿亦預計在世盃前無法復出。

另外，英國《電訊報》及德國《圖片報》均報道，現於印度度假的車路士前帥杜曹，有意在世盃後接替修夫基的帥印，成為英格蘭隊新主帥。修夫基於2024年才約滿，但外界估計這名宿能否繼續領軍，仍取決於「三獅兵團」今屆世盃成績。報道稱，杜曹早前已拒絕兩間分別來自英格蘭及西班牙球會的邀請。

其他報道：世界盃｜本港六商場設世盃官方精品店 大力神盃模型予球迷（附精品詳情）

其他報道：田徑｜港隊U18亞洲賽單日奪兩牌 白凱文百米欄封后 李紫桃百米摘銅